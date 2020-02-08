2020-02-08T08:28:04+03:00
Общество

В центре Перми откроют новую школу

Школа дизайна «Точка» появится в микрорайоне Красные казармы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новое здание школы дизайна «Точка» будет открыто в строящемся микрорайоне Красные казармы. Оно будет рассчитано на 1225 учеников. В нее будут зачислять первоклассников, живущих на закрепленной территории. А с 1 марта школа начнет прием учащихся со 2 по 11 класс.

Строительством нового здания занимается компания «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями. Сдать школу в эксплуатацию планируется осенью 2020 года.

- Если школу не успеют сдать к 1 сентября, то до открытия нового корпуса занятия у ребят будут проходить с учителями школы «Точка», но в здании 134 школы, которая расположена в прилегающем микрорайоне, - рассказали «Комсомолке» в департаменте образования Перми. – Поэтому и заявления на зачисление детей принимаются сразу по двум адресам: в имеющемся корпусе школы дизайна на бульваре Гагарина, 75А, а также на базе школы №134.

Напомним, школа дизайна «Точка» - единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведется профильное обучение по направлению «Дизайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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