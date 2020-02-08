В Перми мужчину зажало между двумя грузовиками

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:11:06+03:00

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В пятницу, 7 февраля, около 11 часов утра на территории одного из предприятий Индустриального района Перми произошло дорожно-транспортное происшествие.

52-летний водитель грузового тягача «КамАЗ» с полуприцепом стал двигаться назад и наехал на 47-летнего мужчину. Пермяка зажало между этим полуприцепом и кабиной другого автомобиля. Его увезли в больницу с травмами груди и живота.

- Ранее водитель «КамАЗа» неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

За это водителю грозит штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU