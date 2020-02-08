2020-02-08T07:51:37+03:00
Спорт

«Мы вышли биться, ложиться костьми». «Молот-Прикамье» разгромил «Рубин» из Тюмени

Но в плей-офф пермская команда не попала
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ХК «Молот-Прикамье»Фото: ХК «Молот-Прикамье»
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В пятницу, 7 февраля, хоккейный клуб «Молот-Прикамье» провел последний домашний матч этого сезона. И буквально разгромили «Рубин» из Тюмени со счетом 4:1. Шайбы забили Денис Скатов, Артур Чувиляев, Иван Иванов и Денис Сандер. Эта победа стала для пермяков третьей подряд. Благодаря ей «Молот-Прикамье» поднялся на 19 место в турнирной таблице, но, тем не менее в плей-офф не попал.

- Мы вышли биться, ложиться костьми, никто не свернул, - рассказал после матча главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Десятков. - Ошибки были, и они будут, но тем не менее, характер есть, его никуда не денешь. Хорошая, трудовая игра, победа. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас в течение всего сезона, были с нами. Жалко, что все заканчивается. Но будем двигаться дальше, у нас еще четыре игры на выезде. Будем к ним готовиться, и задача только выигрывать.

Впереди у «Молота-Прикамье» еще четыре выездных матча. Они состоятся 12, 14, 16 и 18 февраля. «Молотобойцам» предстоит сыграть с «Челметом» в Челябинске, с «Южным Уралом» в Орске, «Горняком» в Учалах и с клубом «Зауралье» в Кургане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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