2020-02-07T20:14:25+03:00
Происшествия

В Перми неизвестный в маске напал на микрофинансовую организацию

Схватив деньги, мужчина убежал, но вернулся, чтобы забрать у сотрудницы сотовый телефон
Алена ОВЧИННИКОВА
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Налетчика задержали по горячим следам, в отделении полиции выяснилось, что ранее он уже был судим.Налетчика задержали по горячим следам, в отделении полиции выяснилось, что ранее он уже был судим.Фото: Василий Вахрин
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Дерзкий грабеж совершил в Перми 42-летний житель Полазны. Он ограбил микрофинансовую организацию на улице Тургенева. Преступление было совершено накануне в Мотовилихинском районе Перми.

- В дневное время неизвестный мужчина, скрывая свое лицо под маской, зашел в помещение микрофинансовой организации и потребовал у сотрудницы деньги из кассы, - сообщает Instagram пермской полиции. - Женщина выполнила требование преступника и отдала ему из кассы более трех тысяч рублей. Одновременно ей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленник выбежал на улицу, но вскоре вернулся, чтобы забрать мобильные телефоны у потерпевшей.

Именно это и помогло сотрудникам частного охранного предприятия задержать грабителя. В полиции установили его личность, оказалось, что налетчик был ранее судим. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми неизвестный в маске напал на микрофинансовую организацию
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