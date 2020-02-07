В Перми неизвестный в маске напал на микрофинансовую организацию
Дерзкий грабеж совершил в Перми 42-летний житель Полазны. Он ограбил микрофинансовую организацию на улице Тургенева. Преступление было совершено накануне в Мотовилихинском районе Перми.
- В дневное время неизвестный мужчина, скрывая свое лицо под маской, зашел в помещение микрофинансовой организации и потребовал у сотрудницы деньги из кассы, - сообщает Instagram пермской полиции. - Женщина выполнила требование преступника и отдала ему из кассы более трех тысяч рублей. Одновременно ей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленник выбежал на улицу, но вскоре вернулся, чтобы забрать мобильные телефоны у потерпевшей.
Именно это и помогло сотрудникам частного охранного предприятия задержать грабителя. В полиции установили его личность, оказалось, что налетчик был ранее судим. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU