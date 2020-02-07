2020-02-07T18:41:51+03:00
Происшествия

В Пермском крае «десятка» без водителя влетела в торговый центр

Владелец авто схватился за голову, когда его машина начала разносить стеклянные двери и витрины
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "Лысьва сегодня".Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "Лысьва сегодня".
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Нелепое ДТП произошло 7 февраля в Лысьве. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на стоянке возле торгового центра стояла припаркованная «десятка». Водитель ходил вокруг легковушки, открывал и закрывал двери. В какой-то момент машина двинулась и направилась в сторону ТЦ.

Набирая скорость, «десятка» протаранила стеклянные двери торгового центра, снесла витрины ювелирного салончика и остановилась возле кассы магазина бытовой техники.

Шокированный водитель сначала побежал за своей машиной, но понимая, что сделать ничего не сможет, присел на корточки и схватился за голову.

Благо в аварии никто из людей не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Владельцы отделов подсчитывают нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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