2020-02-07T17:20:35+03:00
Здоровье

Пермские поликлиники в рамках недели онконастороженности будут работать в субботу

Публикуем адреса и график их работы
Алена ОВЧИННИКОВА
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В поликлиниках можно будет пройти обследование.В поликлиниках можно будет пройти обследование.Фото: Василий Вахрин
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Ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается 4 февраля, в Перми проходит неделя оноконасторженности. С понедельника, 3 февраля, пермяки имеют возможность бесплатно проверить свое здоровье в специальном мобильном комплексе и без очереди записаться в кабинеты ранней диагностики.

Чтобы дать возможность пройти обследование тем пермякам, которые во время рабочей недели находятся на работе, в субботу в Перми будут работать ряд взрослых поликлиник. Публикуем их график работы и адреса.

Информация по режиму работы взрослых поликлиник:

ГБУЗ ПК «ГП № 7» (ул. Крупской, 57 «А») – кабинет профилактических осмотров, кабинет флюорографических и маммографических исследований, кабинет раннего выявления заболеваний, клинико-диагностическая лаборатория – с 9:00 до 18:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКП № 4» (ул. Шоссе Космонавтов, 108) - кабинет флюорографических исследований, кабинет маммографических исследований, кабинет медицинской профилактики - с 09:00 до 18:00 часов; Заборный пункт (крови) - с 09:00 до 15:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКБ № 3» (г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 «А») - рентгенографический кабинет (кабинет маммографии) - с 08:00 до 12:00 часов; Поликлиника и отделение медицинской профилактики (кабинет № 111) - с 08:00 до 20:00 часов; Клинико-диагностическая лаборатория работает круглосуточно на базе стационара;

ГБУЗ ПК «ГБ № 6» (ул. Писарева, 56) – поликлиника и отделение медицинской профилактики (кабинеты №№ 219, 220) - с 09:00 до 17:00 часов; Кабинет маммографии (кабинет № 115) - с 09:00 до 18:00 часов; Кабинет флюорографии (ул. Гайвинская, 105) - с 08:00 до 18:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми» (ул. Малая Ямская, 10) - рентгенологический кабинет, кабинет флюорографии, кабинет медицинской профилактики, клинико-диагностическая лаборатория - с 09:00 до 18:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКП № 2» (ул. Братьев Игнатовых, 3) - с 09:00 до 18:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКП № 5» (ул. Куйбышева, 111) - анамнестический кабинет по диспансеризации взрослого населения (кабинет № 206), кабинет маммографии (кабинет № 110), кабинет флюорографии (кабинет № 112) - с 09:00 до 18:00 часов;

ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга» (поликлиники), а именно: ул. Липатова, 19; ул. Маршала Рыбалко, 2 «А»; ул. Калинина, 74 - кабинет медицинской профилактики, кабинет флюорографии, кабинет маммографии - с 08:00 до 20:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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