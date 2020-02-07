2020-02-07T15:16:43+03:00
Общество

Пермская прокуратура нашла нарушения в работе перевозчика, автобус которого попал в ДТП В Прикамье

Тогда пострадало 15 человек
Лилия Абибулаева
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Водитель автобуса за 2018-2019 года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 8 раз Фото: Instagram @chp_59Водитель автобуса за 2018-2019 года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 8 раз Фото: Instagram @chp_59
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Краевая прокуратура проверила деятельность перевозчика, которой принадлежал автобус, попавший в аварию.

Массовое ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в Пермском крае 26 января. На трассе "М-7 Волга" водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL». В ДТП пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Всех с травмами отправили в больницу.

Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.

В результате прокурорской проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Водитель автобуса за 2018-2019 года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 8 раз. Перед выходом на рейс автобус практически не осматривают. Так, исправными считались автобусы с неработающими фарами и спидометром. Не было и предрейсового медицинского осмотра водителей.

В результате проверки перевозчику «Компания «Ваш попутчик» было внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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