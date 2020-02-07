«Ушла сдавать анализы». В Пермском крае разыскивают 54-летнюю женщину

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:50:29+03:00

В четверг, 6 февраля, родственники обратились с заявлением в полицию. фото: Мой город - Кизел

Татьяна не выходила на связь с 3 февраля

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В Пермском крае пропала 54-летняя Татьяна Потокина. Женщина ушла из дома в Кизеле в понедельник, 3 февраля, и до сих пор не вышла на связь. Татьяна сообщила родным, что пошла в больницу сдавать анализы.

Женщина инвалид третьей группы и нуждается в медицинской помощи.

В четверг, 6 февраля, родственники обратились с заявлением в полицию.

Если вы знаете что -либо о местонахождении Татьяны Потокиной, просьба сообщить в полицию по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 79-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU