«Беги по радуге, дружок». В Прикамье неизвестные проникли в приют и жестоко убили собаку
Сотрудники приюта «Мечта» в Краснокамске пришли на работу и ужаснулись. Вся территория питомника была в крови, а одну из собак жестоко убили.
В социальных сетях сотрудники приюта опубликовали видео, где рассказали подробности произошедшего. Ночью неизвестные проникли в приют, разгромили его и убили собаку по кличке Даша, которую сегодня должны были забрать.
С нее сняли ошейник и переломали все кости, а потом протащили по всему приюту. На теле животного есть открытые раны. Животное умирало в страшных муках. Остальные собаки не пострадали.
Фото: Сплетни Краснокамск
Дашу прожила в приюте полгода и сегодня должна была отправиться к новым хозяевам.
Сотрудники приюта обратились в полицию.
- По данному факту сотрудниками полиции Краснокамска проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU