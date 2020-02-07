«Беги по радуге, дружок». В Прикамье неизвестные проникли в приют и жестоко убили собаку

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:25:56+03:00

Собаку должны были забрать из приюта сегодня. Фото: Сплетни Краснокамск

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Сотрудники приюта «Мечта» в Краснокамске пришли на работу и ужаснулись. Вся территория питомника была в крови, а одну из собак жестоко убили.

В социальных сетях сотрудники приюта опубликовали видео, где рассказали подробности произошедшего. Ночью неизвестные проникли в приют, разгромили его и убили собаку по кличке Даша, которую сегодня должны были забрать.

С нее сняли ошейник и переломали все кости, а потом протащили по всему приюту. На теле животного есть открытые раны. Животное умирало в страшных муках. Остальные собаки не пострадали.

Фото: Сплетни Краснокамск

Дашу прожила в приюте полгода и сегодня должна была отправиться к новым хозяевам.

Сотрудники приюта обратились в полицию.

- По данному факту сотрудниками полиции Краснокамска проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU