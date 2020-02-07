В Перми посетители бесплатных катков могут выиграть коньки

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:12:14+03:00

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В Перми в рамках проекта «Ледовый сезон» у пермяков есть возможность выиграть коньки. Администрация объявляет конкурс на лучшую фотографию в социальных сетях. В конкурсе участвуют фотографии, сделанные на одном из 8 бесплатных катков.

Для того, чтобы побороться за приз нужно выполнить простые условия: вступить в группу «Ледового сезона» во «Вконтакте», сделать фото на бесплатном катке и выложить в социальных сетях с хештегом #ледовыйсезон2020 и указать геолокацию.

Победителя определят по количеству лайков. В последний день «Ледового сезона» ему вручат коньки от спортивного магазина. О точной дате закрытия сезона будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU