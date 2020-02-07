2020-02-07T13:09:53+03:00
Общество

В 2019 году с должников за тепло в Прикамье взыскали 150 млн рублей

В течение 2019 года по инициативе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено 22,8 тысяч исполнительных производств
Лилия Абибулаева
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Одна из наиболее эффективных мер воздействия на должников – совместные рейды судебных приставов и энергетиковОдна из наиболее эффективных мер воздействия на должников – совместные рейды судебных приставов и энергетиковФото: Алиса СТАРОСТИНА
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В течение 2019 года по инициативе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено 22,8 тысяч исполнительных производств в отношении физлиц-должников за тепло и горячую воду. В результате с нерадивых плательщиков было взыскано более 150 млн рублей задолженности.

Одна из наиболее эффективных мер воздействия на должников – совместные рейды судебных приставов и энергетиков. Всего в 2019 году судебными приставами Пермского края арестовано более 900 автомобилей, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 400 млн рублей. Большая часть подвергшихся аресту транспортных средств — иномарки. На реализацию в прошлом году было передано более 300 автомобилей на сумму 124 млн рублей. Кроме того, недобросовестные граждане лишились и другой собственности: бытовой техники и даже дорогостоящей верхней одежды – шуб и дубленок.

В минувшем году к должникам за тепло и горячую воду активно применялись и другие меры воздействия. Например, 4 тыс. жителей Пермского края были ограничены в праве выезда за пределы России. Также суды запретили регистрационные действия с недвижимостью 1,7 тыс. прикамцев, и еще 3,5 тыс. человек по той же причине не смогли продать свои автомашины.

В наступившем 2020 году работа по взысканию задолженности будет активизирована. «Помимо арестов имущества, ограничений права на проведение сделок будут активнее применяться такие меры, как отключение горячей воды, арест денежных средств на счетах должников. Главная цель – взыскание средств, которые должны быть направлены на ремонты оборудования и перекладку тепловых сетей», — сообщил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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