В районе лыжной базы «Динамо» в Перми изменилась схема движения транспорта

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:50:11+03:00

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В Перми для удобства жителей изменилась схема движения в районе лыжной базы «Динамо». До 15 марта в выходные и праздничные дни по улице Самрдканская от улицы Глуховской в направлении Грибоедова с 11:00 до 17:00 будет организовано одностороннее движение.

По мнению представителей администрации, такие меры помогут исключить образование пробок. Также у посетителей появится возможность проезда и парковки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали ремонтировать дороги литым асфальтом. С начала недели подрядчик ремонтировал дороги в Ленинском районе

ИСТОЧНИК KP.RU