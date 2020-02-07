В районе лыжной базы «Динамо» в Перми изменилась схема движения транспорта
На улице Самаркандской будет одностороннее движение
Это позволит предотвратить заторыФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми для удобства жителей изменилась схема движения в районе лыжной базы «Динамо». До 15 марта в выходные и праздничные дни по улице Самрдканская от улицы Глуховской в направлении Грибоедова с 11:00 до 17:00 будет организовано одностороннее движение.
По мнению представителей администрации, такие меры помогут исключить образование пробок. Также у посетителей появится возможность проезда и парковки.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали ремонтировать дороги литым асфальтом. С начала недели подрядчик ремонтировал дороги в Ленинском районе
ИСТОЧНИК KP.RU