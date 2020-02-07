2020-02-07T13:17:43+03:00
Общество

«Я почти каждые выходные приезжал на родину». Жителям Прикамья представили врио губернатора Дмитрия Махонина

На церемонию из села Рябинино приехала его мама
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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В Перми в органном зале состоялась церемония представления врио губернатора Дмитрия Махонина. Его представил полпред по Приволжскому округу Игорь Комаров. Он перечислил важные задачи, которые стоят перед новым главой Прикамья. Одна из них – подготовка к 300-летию Перми.

После этого слово взял экс-губернатор Максим Решетников, недавно назначенный министром экономического развития.

- Пермский край будет всегда занимать особое место в моем сердце, правда, не знаю, насколько это отразится в федеральном бюджете, - пошутил он.

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Затем выступил сам Дмитрий Махонин. Он сказал, что ментально всегда оставался прикамцем.

- Сейчас в зале сидят моя мама, которая живет в селе Рябинино, мои родные, друзья, - сказал он. – Я почти каждые выходные приезжал на родину, и каждое утро начинал с просмотра пермской прессы.

Дмитрий Махонин сообщил, что считает правильным планировать развитие региона на 8-10 лет, добиваясь «чтобы жизнь жителей Прикамья стала чуточку лучше».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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