В Перми начали ремонтировать дороги литым асфальтом
Пермские дороги начали ремонтировать литым асфальтом. Из-за постоянных перепадов температуры состояние дорожного покрытия ухудшилось, поэтому власти города, приняли решение начать профилактический ремонт раньше.
С начала недели подрядчик ремонтировал дороги в Ленинском районе: на улицах Ленина, Петропавловской, Комсомольский проспект, а также путепровод в районе Соснового двора и станции «Блочная».
В ближайшее время планируется ямочный ремонт на улицах Достоевского, Монастырской, Газеты Звезда.
В Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом улиц Подлесной, Василия Каменского, Переселенческой, Окулова, Зои Космодемьянской и ряда других.
В администрации отмечают, что такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU