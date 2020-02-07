2020-02-07T12:31:09+03:00
Общество

В Перми начали ремонтировать дороги литым асфальтом

Это профилактические меры
Лилия Абибулаева
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В ближайшее время планируется ямочный ремонт на улицах Достоевского, Монастырской, Газеты ЗвездаВ ближайшее время планируется ямочный ремонт на улицах Достоевского, Монастырской, Газеты ЗвездаФото: архив "КП"
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Пермские дороги начали ремонтировать литым асфальтом. Из-за постоянных перепадов температуры состояние дорожного покрытия ухудшилось, поэтому власти города, приняли решение начать профилактический ремонт раньше.

С начала недели подрядчик ремонтировал дороги в Ленинском районе: на улицах Ленина, Петропавловской, Комсомольский проспект, а также путепровод в районе Соснового двора и станции «Блочная».

В ближайшее время планируется ямочный ремонт на улицах Достоевского, Монастырской, Газеты Звезда.

В Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом улиц Подлесной, Василия Каменского, Переселенческой, Окулова, Зои Космодемьянской и ряда других.

В администрации отмечают, что такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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