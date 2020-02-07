После назначения в Instagram Дмитрия Махонина количество подписчиков увеличилось более, чем на 1000

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:13:55+03:00

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Для современного политика очень важны социальные сети, где он может общаться с гражданами, отвечать на вопросы, проводить прямые эфиры. Экс-губернатор Прикамья Максим Решетников был одним из самых активных пользователей Instagram среди коллег по цеху.

После назначения нового врио губернатора на профиль Дмитрия Махонина также стали подписываться люди. Издание «Business Class» сообщает, что еще вчера в Instagram Махонина было 953 подписчика, сегодня утром стало 2344. Подписчиков стало больше более, чем на тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU