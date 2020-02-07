2020-02-07T10:53:05+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упала женщина и осталась жива

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На место трагедии выехали врачи «скорой помощи»На место трагедии выехали врачи «скорой помощи»Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с высоты второго этажа упала женщина.

83-летняя пермячка выпала из окна дома на улице Чернышевского. На место трагедии выехали врачи «скорой помощи». Женщину осмотрели. Врачи диагностировали у нее сочетанную травму тела. Ее осмотрели и отправили в пермскую краевую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в шахту лифта упал 58-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. В этом доме с начала января начался капремонт – там предстоит замена лифтов. Как произошло ЧП, сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После назначения в Instagram Дмитрия Махонина количество подписчиков увеличилось более, чем на 1000
В Перми с высоты упала женщина и осталась жива
На пожаре в Пермском крае погибли два человека
Активисты пермского Молодежного центра проверили, как убирают снег во дворах города
Сотрудники ГИБДД помогли пермячке, попавшей в аварию
В Прикамье закрыли опасную для здоровья закусочную
Краевой суд освободил от наказания врачей перинатального центра, которых осудили за смерть роженицы
«Бил и таскал за волосы». Жителя Прикамья осудят за издевательства над 11-летней девочкой
94-летнему ветерану ВОВ из Прикамья купят новую квартиру
В Перми можно будет добраться бесплатно на «Лыжню России»
В Перми в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина
Жителя Прикамья, который надругался над тремя школьницами, признали невменяемым
Пермская прокуратура представила предварительные результаты проверок хостелов после трагедии в отеле «Карамель»
В Перми эвакуировали торговый центр «Триада»