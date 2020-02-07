В Перми с высоты упала женщина и осталась жива

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с высоты второго этажа упала женщина.

83-летняя пермячка выпала из окна дома на улице Чернышевского. На место трагедии выехали врачи «скорой помощи». Женщину осмотрели. Врачи диагностировали у нее сочетанную травму тела. Ее осмотрели и отправили в пермскую краевую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в шахту лифта упал 58-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. В этом доме с начала января начался капремонт – там предстоит замена лифтов. Как произошло ЧП, сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU