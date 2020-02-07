На пожаре в Пермском крае погибли два человека

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:08:22+03:00

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В Пермском крае сгорел частный деревянный дом. В результате ЧП погибли два человека.

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Трушники поступило в 1:31 7 февраля. На пожар незамедлительно выехали 5 единиц техники и 14 человек личного состава ГУ МЧС по Пермскому краю.

Когда пожарные приехали на место, дом и веранды были полностью в огне. Из горящего здания удалось достать 58-летнюю женщину. Ее передали медикам, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Второго человека без признаков жизни нашли уже после того, как пожар потушили.

Площадь пожара составила 64 квадратных метра. На месте работают специалисты. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU