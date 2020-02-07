Активисты пермского Молодежного центра проверили, как убирают снег во дворах города
В Перми активисты пермского Молодежного центра вместе с депутатом городской думы Ильей Лисняком проверили чистоту в городских дворах.
Практически во всех дворах, на которые поступили жалобы, снег был убран. В неубранном дворе в Ленинском районе на улице Екатерининской, 96 управляющей компании вручили предписание.
После этого, через несколько часов огромные сосульки на крыше дома убрали и вызвали трактор для уборки проезжей части и тротуара.
Активисты проекта «Дорожный вопрос отмечают», что жалобы на плохую уборку снега можно отправлять в пермский Молодежный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU