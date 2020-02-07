Активисты пермского Молодежного центра проверили, как убирают снег во дворах города

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:07:29+03:00

После этого, через несколько часов огромные сосульки на крыше дома убрали и вызвали трактор для уборки проезжей части и тротуара Фото: Василий Вахрин

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В Перми активисты пермского Молодежного центра вместе с депутатом городской думы Ильей Лисняком проверили чистоту в городских дворах.

Практически во всех дворах, на которые поступили жалобы, снег был убран. В неубранном дворе в Ленинском районе на улице Екатерининской, 96 управляющей компании вручили предписание.

После этого, через несколько часов огромные сосульки на крыше дома убрали и вызвали трактор для уборки проезжей части и тротуара.

Активисты проекта «Дорожный вопрос отмечают», что жалобы на плохую уборку снега можно отправлять в пермский Молодежный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU