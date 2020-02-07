2020-02-07T09:57:18+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД помогли пермячке, попавшей в аварию

Девушка поблагодарила полицейских
Лилия Абибулаева
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Через некоторое время пермячка написала сообщение с благодарностью инспекторам ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюЧерез некоторое время пермячка написала сообщение с благодарностью инспекторам ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В конце января жительница Перми попала в аварию в Орджоникидзевском районе. Ее машина перестала заводиться. Девушка растерялась и не сообщила об аварии в полицию. Замерзшую и плачущую девушку, сидящую в машине заметили инспекторы ДПС Евгений Суханов и Евгений Башмаков.

Они предложили пермячке согреться в патрульной машине. Девушка пришла в себя, позвонила родственникам, которые вскоре отбуксировали легковушку. Сотрудники полиции в это время составили схему ДТП.

Через некоторое время пермячка написала сообщение с благодарностью инспекторам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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