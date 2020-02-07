В Прикамье закрыли опасную для здоровья закусочную
Судебные приставы Чайковского опечатали двери закусочной «Шаверма» после проверки Роспотребнадзора.
В ходе проверки специалисты ведомства нашли многочисленные нарушения, которые могли стать причиной отравлений и инфекционных заболеваний. Были обнаружены следующие нарушения: организовано производство шаурмы, бургеров, хот-догов при отсутствии соответствующих производственных цехов, моечного отделения, централизованного водоснабжения и канализации, сотрудниками не соблюдалась личная гигиена и многое другое.
Закусочную признали опасной для жизни и здоровья граждан. Деятельность заведения приостановили на 40 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU