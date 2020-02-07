2020-02-07T10:30:49+03:00
Общество

В Прикамье закрыли опасную для здоровья закусочную

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения
Лилия Абибулаева
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Деятельность заведения приостановили на 40 суток.Деятельность заведения приостановили на 40 суток.Фото: Василий Вахрин
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Судебные приставы Чайковского опечатали двери закусочной «Шаверма» после проверки Роспотребнадзора.

В ходе проверки специалисты ведомства нашли многочисленные нарушения, которые могли стать причиной отравлений и инфекционных заболеваний. Были обнаружены следующие нарушения: организовано производство шаурмы, бургеров, хот-догов при отсутствии соответствующих производственных цехов, моечного отделения, централизованного водоснабжения и канализации, сотрудниками не соблюдалась личная гигиена и многое другое.

Закусочную признали опасной для жизни и здоровья граждан. Деятельность заведения приостановили на 40 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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