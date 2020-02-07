Краевой суд освободил от наказания врачей перинатального центра, которых осудили за смерть роженицы

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:19:53+03:00

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В Перми краевой суд освободил от наказания Марину Пескову врача-акушера и ее коллегу заведующую отделением патологии беременных Пермского краевого перинатального центра Ольгу Капризову.

В декабре 2019 года медиков признали виновными в гибели 33-летней Светланы и ее детей. Их приговорили к ограничению свободы сроком на два года. В течение этого же срока им запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Напомним, Светлана находилась в декретном отпуске, когда узнала о новой беременности. Она встала на учет в женскую консультацию Пермского района. УЗИ показало – будет двойня. 2 ноября 2017 года женщину направили в перинатальный центр. Надо отметить, что у женщины диагностировали ряд заболеваний, поэтому за ней требовалось тщательное наблюдение. Будущую маму положили в отделение патологии беременных, где она провела месяц. В субботу, 2 декабря, Светлана забеспокоилась, что не слышит, как шевелятся дети. Дежурная акушерка послушала сердцебиение: одного ребенка она услышала сразу, а второго – с трудом. На следующий день женщина почувствовала себя намного хуже. Через некоторое время Светлане стало еще хуже. Ее отправили в реанимацию краевой больницы. Детей извлекли. Оказалось, что дети были мертвы уже больше суток в утробе матери. После операции Светлану перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Через четыре дня, 7 декабря, женщина скончалась, так и не придя в сознание

Краевой суд отменил решение Ленинского суда.

- Их освободили от наказания в связи с истечением срока давности, - сообщили в пресс-службы краевого суда. - Врачи снова могут заниматься медицинской деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU