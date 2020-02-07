94-летнему ветерану ВОВ из Прикамья купят новую квартиру
Прокуратура Пермского края проверила жилищные условия 94-летнего ветерана ВОВ. Мужчина проживал в частном деревянном доме, но по состоянию здоровья не мог самостоятельно обслуживать себя. Жить в большом доме ему было тяжело.
После прокурорской проверки был подписан приказ о выделении ветерану из Осы более миллиона рублей на приобретение квартиры. Также прокуратура Осинского района по поручению прокурора прикамья проверит предоставление выплат и компенсаций ветерану в полном объеме.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU