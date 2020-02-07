94-летнему ветерану ВОВ из Прикамья купят новую квартиру

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:42:34+03:00

Также прокуратура Осинского района по поручению прокурора прикамья проверит предоставление выплат и компенсаций ветерану в полном объеме. Фото: Василий Вахрин

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Прокуратура Пермского края проверила жилищные условия 94-летнего ветерана ВОВ. Мужчина проживал в частном деревянном доме, но по состоянию здоровья не мог самостоятельно обслуживать себя. Жить в большом доме ему было тяжело.

После прокурорской проверки был подписан приказ о выделении ветерану из Осы более миллиона рублей на приобретение квартиры. Также прокуратура Осинского района по поручению прокурора прикамья проверит предоставление выплат и компенсаций ветерану в полном объеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU