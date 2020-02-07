В Перми можно будет добраться бесплатно на «Лыжню России»

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 февраля, в день проведения всероссийских соревнований «Лыжня Россия» будут ходить бесплатные автобусы.

Доехать до базы можно будет на бесплатных автобусах, которые будут ходить каждые 10 минут от остановки «Площадь Восстания» до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно. Автобусы начнут курсировать с 9:30 до 15:30. Проезд будет бесплатный.

Из-за соревнований в городе изменится движение общественного транспорта. с 06.00 до 16.00 8 февраля вводится полный запрет движения транспортных средств по улице Спортивная от улицы Панова до СК "Пермские медведи", так же вводятся ограничение движения по Панова до Лядовская для всех транспортных средств за исключением городского пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU