В Перми в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина
В Орджоникидзевском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадала одна женщина.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 30-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ начала обгонять, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фав». После удара отечественную легковушку отбросило на «Хендай».
В результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Фава». Медики осмотрели женщину и диагностировали у нее перелом ребер и преплечья. Женщину отправили в больницу.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
ИСТОЧНИК KP.RU