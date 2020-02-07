В Перми в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:55:22+03:00

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении Фото: Василий Вахрин

У нее перелом ребер и предплечья

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадала одна женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 30-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ начала обгонять, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фав». После удара отечественную легковушку отбросило на «Хендай».

В результате аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Фава». Медики осмотрели женщину и диагностировали у нее перелом ребер и преплечья. Женщину отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU