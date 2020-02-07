Жителя Прикамья, который надругался над тремя школьницами, признали невменяемым

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:02:42+03:00

Мужчина совершил в отношении школьниц насильственные действия сексуального характера и скрылся. Фото: Василий Вахрин

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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела. 26-летний житель Чайковского, который напал на трех школьниц, признан невменяемым.

Следователи выяснили, что в августе 2019 года мужчина приехал в Вотскинский район, где на улице напал на 10-летнюю, 11-летнюю и 12 летнюю девочек. Мужчина совершил в отношении школьниц насильственные действия сексуального характера и скрылся.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Уголовное дело в отношении него направлено в суд. Следователи требуют применить в отношении педофила принудительные меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU