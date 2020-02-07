Жителя Прикамья, который надругался над тремя школьницами, признали невменяемым
В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела. 26-летний житель Чайковского, который напал на трех школьниц, признан невменяемым.
Следователи выяснили, что в августе 2019 года мужчина приехал в Вотскинский район, где на улице напал на 10-летнюю, 11-летнюю и 12 летнюю девочек. Мужчина совершил в отношении школьниц насильственные действия сексуального характера и скрылся.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Уголовное дело в отношении него направлено в суд. Следователи требуют применить в отношении педофила принудительные меры медицинского характера.
ИСТОЧНИК KP.RU