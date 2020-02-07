Пермская прокуратура представила предварительные результаты проверок хостелов после трагедии в отеле «Карамель»

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:45:07+03:00

Прокуратура направила в суд 12 представлений о закрытии хостелов Фото: Василий Вахрин

Проверки еще не завершены

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Прокуратура Пермского края проверяет хостелы и мини-гостиницы после трагедии в отеле «Карамель», где погибли 5 человек.

Напомним, страшная трагедия произошла в ночь на 20 января. В гостинице в Индустриальном районе прорвало трубу, кипяток хлынул на постояльцев. Люди буквально сварились заживо. 6 человек получили серьезные травмы.

После ЧП прокуратура совместно с Госпжнадзором, ИГЖН и Роспотребнадзором проводит проверку хостелов. На данный момент специалисты ведомства проверили 27 объектов, в том числе и те, которые находятся на первых этажах зданий.

В ходе проверки были выявлены нарушений. В Ленинском районе проверили 4 гостиницы. В них нашли более 50 нарушений. В Свердловском района так же в 4 хостелах обнаружили 7 несоответствий требованиям пожарной безопасности. Также нашли нарушения в гостиницах в других районах города.

В результате было вынесено 5 представлений владельцам гостиниц. Прокуратура направила в суд 12 представлений о закрытии хостелов, половину суд удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU