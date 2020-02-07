2020-02-07T06:23:47+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали торговый центр «Триада»

Там сработала пожарная сигнализация
Лилия Абибулаева
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Самостоятельно на улицу вышли 150 человек.Самостоятельно на улицу вышли 150 человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вечером в торговом центре Ленинского района Перми сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно начали эвакуировать.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, вызов на пульт дежурного поступил в 20:36 в четверг, 6 февраля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Самостоятельно на улицу вышли 150 человек. Пожарные проверили все здание, все этажи, но не нашли очага возгорания. Во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе произошла страшная авария. По сообщению очевидцев, на трассе Добрянка-Пермь 6 февраля столкнулись легковушка и автомобиль, который перевозит газовые баллоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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