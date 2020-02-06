Экс-губернатор Максим Решетников поздравил своего преемника
Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников поздравил своего преемника Дмитрий Махонина на собственной странице в Инстаграм:
«Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял - понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать».
Напомним, Максим Решетников оставил свой пост 21 февраля после назначения министром. После этого в Пермском крае в течение двух с лишним недель не было исполняющего обязанности губернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU