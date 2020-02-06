"Джокер в списке кандидатов". Как оценивают эксперты нового врио губернатора Пермского края

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:18:28+03:00

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Оценивая назначение Дмитрия Махонина врио губернатора региона, политконсультант Людмила Ознобишина отметила, что это человек «без скелетов в шкафу».

- Дмитрий Махонин выглядел явным джокером в списке потенциальных кандидатов, - рассказала "Комсомолке" Людмила Ознобишина. - Прежде всего, потому, что был равноудален от ключевых групп влияния. Не имел скелетов в шкафу и вообще выглядел как бронепоезд на запасном пути. Не госдума, так губернаторство. Мне запомнилась его деятельность во главе УФАС достаточно принципиальными, антикоррупционными и резонансными решениями. Надеюсь, что для Пермского края это назначение благо хотя бы потому, что фигура максимально компромиссная и без явного негатива. Глубоко погружен в ситуацию и с точки зрения позиций элит и их специфики.

ИСТОЧНИК KP.RU