«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в Перми

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:47:42+03:00

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Исполком Федерации гандбола России согласовал место проведения решающего этапа Кубка России среди мужских команд.

- Исполком единогласно поддержал заявку гандбольного клуба «Пермские медведи», - сообщила пресс-служба федерации. - Местом проведения турнира «Финал четырех станет спортивный комплекс им. Сухарева в Перми.

Пермь примет «Финал четырех» уже в третий раз. Ранее соревнования проходили в 2014 и 2015 годах.

В «Финале четырех» сыграют действующий обладатель Кубка России – «Чеховские медведи», а также команды «Акбузат» из Уфы, «Пермские медведи» и московский «Спартак».

Полуфиналы турнира пройдут 14 марта, а 15 марта состоятся матч за третье место и финальная игра.

ИСТОЧНИК KP.RU