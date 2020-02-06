«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в Перми
Исполком Федерации гандбола России согласовал место проведения решающего этапа Кубка России среди мужских команд.
- Исполком единогласно поддержал заявку гандбольного клуба «Пермские медведи», - сообщила пресс-служба федерации. - Местом проведения турнира «Финал четырех станет спортивный комплекс им. Сухарева в Перми.
Пермь примет «Финал четырех» уже в третий раз. Ранее соревнования проходили в 2014 и 2015 годах.
В «Финале четырех» сыграют действующий обладатель Кубка России – «Чеховские медведи», а также команды «Акбузат» из Уфы, «Пермские медведи» и московский «Спартак».
Полуфиналы турнира пройдут 14 марта, а 15 марта состоятся матч за третье место и финальная игра.
ИСТОЧНИК KP.RU