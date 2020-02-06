2020-02-06T18:47:42+03:00
Спорт

«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в Перми

Игры состоятся 14 и 15 марта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: "Пермские медведи".Фото: "Пермские медведи".
Изменить размер текста:

Исполком Федерации гандбола России согласовал место проведения решающего этапа Кубка России среди мужских команд.

- Исполком единогласно поддержал заявку гандбольного клуба «Пермские медведи», - сообщила пресс-служба федерации. - Местом проведения турнира «Финал четырех станет спортивный комплекс им. Сухарева в Перми.

Пермь примет «Финал четырех» уже в третий раз. Ранее соревнования проходили в 2014 и 2015 годах.

В «Финале четырех» сыграют действующий обладатель Кубка России – «Чеховские медведи», а также команды «Акбузат» из Уфы, «Пермские медведи» и московский «Спартак».

Полуфиналы турнира пройдут 14 марта, а 15 марта состоятся матч за третье место и финальная игра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в Перми
Пермячка обратилась в суд из-за неверно поставленного диагноза
В Перми мужчина сделал замечанию хозяину собаки и получил удар в лицо
В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе в Прикамья
В Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти
«Там жесть!». В Прикамье на трассе произошла страшная авария
За 2019 года пермяки заплатили 4 миллиона рублей за штрафы ГИБДД
В Прикамье женщина сорвала со знакомой золотые украшения и выбросила их в сугроб
В Перми пройдет детский экологический забег
Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад
"Она кидается на дверь и кричит". В Перми волонтеры пытаются спасти кошку, которая умирает в запертой квартире
Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта
В Перми осудили лихача за пьяную езду и угрозу убийством
В Прикамье мужчину осудили за изнасилование трех школьниц
В прикамской колонии осужденный совершил суицид
В Перми житель дома упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа
В Перми с высоты 80 метров упала женщина
В Перми легковушка сбила двух детей