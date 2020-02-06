Пермячка обратилась в суд из-за неверно поставленного диагноз
Жительница Кировского района обратилась в суд с иском о взыскании с пермской больницы компенсации морального вреда. Пермячка рассказала, что в сентябре 2019 года она проходила УЗИ органов малого таза. Врач-гинеколог неверно поставила диагноз, в результате чего женщине пришлось делать экстренную операцию.
Кроме того, в процессе операции у женщины нашли злокачественную опухоль в последней стадии. Истица обратилась в страховую компанию, чтоб провели экспертизу действия врача. Экспертиза подтвердила, что врачом была допущена ошибка. В настоящее время истице установлена 1 группа инвалидности. Жизнь женщины находится под угрозой, она лишена возможности вести привычный образ жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU