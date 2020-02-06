2020-02-06T15:02:04+03:00
Общество

Пермячка обратилась в суд из-за неверно поставленного диагноз

У женщины обнаружили рак
Лилия Абибулаева
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Жизнь женщины находится под угрозой, она лишена возможности привычный образ жизни.Жизнь женщины находится под угрозой, она лишена возможности привычный образ жизни.Фото: архив "КП"
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Жительница Кировского района обратилась в суд с иском о взыскании с пермской больницы компенсации морального вреда. Пермячка рассказала, что в сентябре 2019 года она проходила УЗИ органов малого таза. Врач-гинеколог неверно поставила диагноз, в результате чего женщине пришлось делать экстренную операцию.

Кроме того, в процессе операции у женщины нашли злокачественную опухоль в последней стадии. Истица обратилась в страховую компанию, чтоб провели экспертизу действия врача. Экспертиза подтвердила, что врачом была допущена ошибка. В настоящее время истице установлена 1 группа инвалидности. Жизнь женщины находится под угрозой, она лишена возможности вести привычный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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