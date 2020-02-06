В Перми мужчина сделал замечанию хозяину собаки и получил удар в лицо
Жителя Перми ударили в лицо за справедливое замечание. Мужчина обратился в суд.
В сентябре 2019 года пермяк проходил по улице и на него накинулся доберман. Мужчина сделал замечание хозяину собака, тот отдернул поводок и пошел дальше. Собака снова зарычала на пенсионера. Мужчина снова сделал замечание и сказал, что если хозяин не наденет на собаку намордник, то он вызовет полицию.
Хозяин собаки надел намордник, подошел к пенсионеру и ударил его по лицу. Пострадавший упал на дорогу, разбил руку, из губы у него шла кровь, а неизвестный мужчина с собакой скрылся с места происшествия.
Пермяк обратился в травмпункт и подал иск в суд. В пресс-службе Кировского суда сообщили, что в иске мужчина отметил, что очень сильно переживал, так как он пенсионер.
ИСТОЧНИК KP.RU