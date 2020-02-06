2020-02-06T14:19:20+03:00
Общество

В Перми мужчина сделал замечанию хозяину собаки и получил удар в лицо

У собаки не было намордника
Лилия Абибулаева
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Мужчина очень сильно переживал из-за случившегосяМужчина очень сильно переживал из-за случившегосяФото: Василий Вахрин
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Жителя Перми ударили в лицо за справедливое замечание. Мужчина обратился в суд.

В сентябре 2019 года пермяк проходил по улице и на него накинулся доберман. Мужчина сделал замечание хозяину собака, тот отдернул поводок и пошел дальше. Собака снова зарычала на пенсионера. Мужчина снова сделал замечание и сказал, что если хозяин не наденет на собаку намордник, то он вызовет полицию.

Хозяин собаки надел намордник, подошел к пенсионеру и ударил его по лицу. Пострадавший упал на дорогу, разбил руку, из губы у него шла кровь, а неизвестный мужчина с собакой скрылся с места происшествия.

Пермяк обратился в травмпункт и подал иск в суд. В пресс-службе Кировского суда сообщили, что в иске мужчина отметил, что очень сильно переживал, так как он пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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