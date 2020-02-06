В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе в Прикамья

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:55:54+03:00

Еще двоих пассажиров с травмами отправили в больницу. Фото: Василий Вахрин

В аварии погиб один человек

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В Пермском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек. ДТП произошло на трассе Пермь-Березники.

Авария на трассе Пермь - Добрянка. Видео: Подслушано Добрянка.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что автомобили столкнулись в 11:10 6 февраля. По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай», который перевозил газовые баллоны, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд». Баллоны разлетелись по дороге.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Еще двоих пассажиров с травмами отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU