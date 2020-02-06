В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе в Прикамья
В Пермском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек. ДТП произошло на трассе Пермь-Березники.
Авария на трассе Пермь - Добрянка. Видео: Подслушано Добрянка.
В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что автомобили столкнулись в 11:10 6 февраля. По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай», который перевозил газовые баллоны, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд». Баллоны разлетелись по дороге.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Еще двоих пассажиров с травмами отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU