В Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти
В Пермском крае разыскивают Виктора Пьянкова. 68-летний мужчина ушел из дома в поселке Чусовские городки 1 или 2 февраля и до сих пор его местонахождение не установлено.
Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего Виктора Пьянкова: на вид 60-65 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы русые с проседью.
Был одет: куртка серая с синими вставками на груди, штаны черные, сапоги «дутыши» черные, шапка черная
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Пьянкова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2044904
ИСТОЧНИК KP.RU