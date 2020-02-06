2020-02-06T12:53:43+03:00
Происшествия

В Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти

Вышел из дома и не вернулся
Лилия Абибулаева
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Виктор Пьянков. Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойВиктор Пьянков. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае разыскивают Виктора Пьянкова. 68-летний мужчина ушел из дома в поселке Чусовские городки 1 или 2 февраля и до сих пор его местонахождение не установлено.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего Виктора Пьянкова: на вид 60-65 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы русые с проседью.

Был одет: куртка серая с синими вставками на груди, штаны черные, сапоги «дутыши» черные, шапка черная

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Пьянкова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2044904

ИСТОЧНИК KP.RU

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