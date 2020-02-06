«Там жесть!». В Прикамье на трассе произошла страшная авария
В Пермском крае на трассе столкнулось несколько машин. По сообщению очевидцев, на трассе Добрянка-Пермь 6 февраля столкнулись легковушка и автомобиль, который перевозит газовые баллоны.
Авария на трассе Пермь - Добрянка. Видео: Подслушано Добрянка.
- Две скорые уехали, водитель погиб. Ехали мимо, прикрыт пленкой, лежал в авто. По трассе валяются баллоны, стоят машины «скорой помощи», - пишут очевидцы в Instagram @chp_59.
Фото: Instagram @chp_59.
Автомобилисты опубликовали фото, на котором видно, что смятый легковой автомобиль стоит в сугробе. Рядом с ним много машин полиции и «скорой»
Причины аварии и наличие пострадавших уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU