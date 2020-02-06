«Там жесть!». В Прикамье на трассе произошла страшная авария

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:21:29+03:00

По сообщению очевидцев, есть погибшие [видео]

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В Пермском крае на трассе столкнулось несколько машин. По сообщению очевидцев, на трассе Добрянка-Пермь 6 февраля столкнулись легковушка и автомобиль, который перевозит газовые баллоны.

Авария на трассе Пермь - Добрянка. Видео: Подслушано Добрянка.

- Две скорые уехали, водитель погиб. Ехали мимо, прикрыт пленкой, лежал в авто. По трассе валяются баллоны, стоят машины «скорой помощи», - пишут очевидцы в Instagram @chp_59.

Фото: Instagram @chp_59.

Автомобилисты опубликовали фото, на котором видно, что смятый легковой автомобиль стоит в сугробе. Рядом с ним много машин полиции и «скорой»

Причины аварии и наличие пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU