2020-02-06T11:45:37+03:00
Общество

За 2019 года пермяки заплатили 4 миллиона рублей за штрафы ГИБДД

Еще 7 миллионов за долги по налогам
Лилия Абибулаева
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В результате рейдов удалось выявить около 3000 должников.В результате рейдов удалось выявить около 3000 должников.Фото: Василий Вахрин
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Судебные приставы Пермского края подвели итоги совместной работы с ГУ МВД по Пермскому краю. В результате рейдов удалось выявить около 3000 должников.

Всем автомобилистам предоставили возможность заплатить долг на месте. В результате на счет службы судебных приставов перечислили 4 миллионов штрафов ГИБДД и 7 миллионов рублей долгов по налогам.

Не все должники добровольно оплатили долги. Чтобы вернуть деньги, приставам пришлось арестовать автомобили на сумму 62,5 миллионов рублей. Также автомобилисты лишились магнитол, сотовых телефонов, колес и другого имущества на 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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