2020-02-06T12:04:13+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина сорвала со знакомой золотые украшения и выбросила их в сугроб

Задержанная угрожала подруге ножом
Лилия Абибулаева
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Полицейские нашли похищенное кольцо и задержали злоумышленницуПолицейские нашли похищенное кольцо и задержали злоумышленницуФото: Василий Вахрин
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В Чусовом сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. 33-летняя женщина похитила у знакомой ювелирные украшения.

Сотрудники полиции выяснили, что подруги вместе отдыхали. Между женщинами произошел конфликт, они поругались. 33-летняя женщина схватила нож, приставила его к шее потерпевшей и сняла с пальца подруги дорогое кольцо.

Выбежав на улицу, она выбросила украшение стоимостью семь тысяч рублей в сугроб. Полицейские нашли похищенное кольцо и задержали злоумышленницу.

В настоящее время по факту разбойного нападения, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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