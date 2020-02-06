В Прикамье женщина сорвала со знакомой золотые украшения и выбросила их в сугроб

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чусовом сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. 33-летняя женщина похитила у знакомой ювелирные украшения.

Сотрудники полиции выяснили, что подруги вместе отдыхали. Между женщинами произошел конфликт, они поругались. 33-летняя женщина схватила нож, приставила его к шее потерпевшей и сняла с пальца подруги дорогое кольцо.

Выбежав на улицу, она выбросила украшение стоимостью семь тысяч рублей в сугроб. Полицейские нашли похищенное кольцо и задержали злоумышленницу.

В настоящее время по факту разбойного нападения, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU