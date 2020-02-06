В Прикамье женщина сорвала со знакомой золотые украшения и выбросила их в сугроб
В Чусовом сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. 33-летняя женщина похитила у знакомой ювелирные украшения.
Сотрудники полиции выяснили, что подруги вместе отдыхали. Между женщинами произошел конфликт, они поругались. 33-летняя женщина схватила нож, приставила его к шее потерпевшей и сняла с пальца подруги дорогое кольцо.
Выбежав на улицу, она выбросила украшение стоимостью семь тысяч рублей в сугроб. Полицейские нашли похищенное кольцо и задержали злоумышленницу.
В настоящее время по факту разбойного нападения, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU