2020-02-06T10:50:17+03:00
Спорт

В Перми пройдет детский экологический забег

Он состоится в пятницу, 7 февраля
Лилия Абибулаева
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Начало мероприятия запланировано на 14:00.Начало мероприятия запланировано на 14:00.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в Черняевском лесу пройдет экологический забег для школьников. «Эко-Забег" пройдет в пятницу, 7 февраля, на экологической тропе «Дорога домой».

Сбор участников состоится у входа в «Черняевский лес». Начало мероприятия запланировано на 14:00.

К участию принимаются ученики 9 и 11 классов школ Индустриального района. В составе каждой команды будет по 6 человек. Школа может выставить по две команды. Участники будут выполнять эко-задания, участвовать в квестах на станциях.

Ребятам предстоит пробежать около двух километров. Итоги и награждение команд пройдет в тот же день. Оно запланировано на 16:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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