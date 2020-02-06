2020-02-06T10:31:01+03:00
Происшествия

Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад

В 2002 году на железнодорожных путях нашли тело мужчины
Лилия Абибулаева
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Следователи продолжают расследование.Следователи продолжают расследование.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 17 лет назад на железнодорожных путях нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи принялись искать преступника. Специалистам удалось восстановить картину преступления.

4 июля 2002 года погибший со своей подругой шли по ж/д путям. Им на встречу попались трое молодых людей. Между ними возник конфликт, и один из парней ударил потерпевшего ножом в шею. Долгое время личность преступника установить не удавалось.

В результате кропотливой работе удалось установить, что к убийству причастен житель Перми. В 2002 году он был несовершеннолетним.

Следователи продолжают расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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