2020-02-06T10:08:29+03:00
Происшествия

"Она кидается на дверь и кричит". В Перми волонтеры пытаются спасти кошку, которая умирает в запертой квартире

Зоозащитники хотят найти собственника, чтобы тот открыл дверь, но пока не могут
Елена КОНОВА
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Никто не знает, сколько кошка еще протянет без еды и водыНикто не знает, сколько кошка еще протянет без еды и водыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Волонтеры пермского центра реабилитации собак "Островок Надежды" бьют тревогу. По их словам, в одной из квартир дома на улице Чкалова уже несколько недель заперта кошка.

- Хозяин съехал, а животное оставил там, - рассказали волонтеры. - У нее нет воды, еды. Кошка уже кидается на дверь и кричит дурным голосом. Соседи пытаются найти способы, чтобы вызволить кошку из квартиры. Участковый приходил, но сделать ничего не смог. Ведь по закону нельзя входить в квартиру без разрешения высших инстанций или собственника, а его телефон соседи не знают. Как найти родственников хозяина - тоже. Сегодня мы пойдем в управляющую компанию, вдруг там помогут.

Но юрист Георгий Ситников считает, что в таких случаях полиция может открыть дверь в квартиру и вызволить кошку.

- Оставление животного без еды и воды, согласно судебной практике, может быть признано покушением на жестокое обращение с животными с использованием садистских методов, поэтому может быть отнесена к категории тяжких, - считает Георгий Ситников. - А сотрудники полиции могут проникнуть в жилое помещение в случае угрозы совершения тяжкого преступления. Поэтому в таких случаях можно обратиться в полицию.

Мы позвонили в пресс-службу краевой полиции за комментарием. Его мы опубликуем позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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