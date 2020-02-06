Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:57:28+03:00

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Изменене движения в Перми в субботу, 8 февраля, связаны с всероссийскими лыжными гонками «Лыжня России». Из-за соревнований изменится движение общественного транспорта.

В субботу, 8 февраля, с 6:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от Панова до спортивной базы «Пермские медведи».

Также транспорт не будет ходить по улице Панова от Лядовской до остановки «Центральная усадьба».

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU