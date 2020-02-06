2020-02-06T11:57:28+03:00
Спорт

Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

Соревнования пройдут 8 февраля
Лилия Абибулаева
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Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следованияАвтомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следованияФото: Василий Вахрин
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Изменене движения в Перми в субботу, 8 февраля, связаны с всероссийскими лыжными гонками «Лыжня России». Из-за соревнований изменится движение общественного транспорта.

В субботу, 8 февраля, с 6:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от Панова до спортивной базы «Пермские медведи».

Также транспорт не будет ходить по улице Панова от Лядовской до остановки «Центральная усадьба».

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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