2020-02-06T09:47:15+03:00
Происшествия

В Перми осудили лихача за пьяную езду и угрозу убийством

Количество этилового спирта в его крои было в 8 раз выше нормы
Лилия Абибулаева
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В ходе следствия оказалось, что мужчина напал на свою знакомую и угрожал убить ееВ ходе следствия оказалось, что мужчина напал на свою знакомую и угрожал убить ееФото: Василий Вахрин
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В Перми признали виновным местного жителя. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он пытался задушить знакомую

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. В его крови нашли количество алкоголя в 8 раз превышающего норму. Также нарушитель был лишен прав за езду в пьяном виде. В ходе следствия оказалось, что мужчина напал на свою знакомую и угрожал убить ее.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошел к припаркованному возле многоквартирного дома легковому автомобилю. Он открыл дверь со стороны водительского сидения и набросился на знакомую, которая находилась в салоне. Сдавливая потерпевшей горло, виновный говорил ей, что убьет, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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