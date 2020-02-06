В Перми осудили лихача за пьяную езду и угрозу убийством
В Перми признали виновным местного жителя. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он пытался задушить знакомую
Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. В его крови нашли количество алкоголя в 8 раз превышающего норму. Также нарушитель был лишен прав за езду в пьяном виде. В ходе следствия оказалось, что мужчина напал на свою знакомую и угрожал убить ее.
- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошел к припаркованному возле многоквартирного дома легковому автомобилю. Он открыл дверь со стороны водительского сидения и набросился на знакомую, которая находилась в салоне. Сдавливая потерпевшей горло, виновный говорил ей, что убьет, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU