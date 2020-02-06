2020-02-06T09:34:46+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудили за изнасилование трех школьниц

Осужденный знал о возрасте девочек
Лилия Абибулаева
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Также осужденный должен заплатить 230 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вредаТакже осужденный должен заплатить 230 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вредаФото: Василий Вахрин
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В Губахе вынесли приговор 36-летнему местному жителю за изнасилование несовершеннолетних девочек. Мужчина знал, что школьницам нет и 16 лет.

Следователи установили, что с сентября 2018 года по февраль 2019 года осужденный познакомился с тремя школьницами. Девочки не достигли и 16 лет. С ними мужчина несколько раз занимался сексом. С одной из потерпевших виновный совершал развратные действия.

Мужчину признали виновным и приговорили к наказанию в виде 7 лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен заплатить 230 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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