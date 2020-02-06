В прикамской колонии осужденный совершил суицид
Тело нашли ночью 5 февраля
Следователи проводят проверкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае произошло ЧП в исправительной колонии. В ночь на среду, 5 февраля, одного из осужденных нашли мертвым. По предварительной версии, он совершил суицид.
В пресс-службе следственного комитета подтвердили информацию.
- В кунгурской колонии №40 было обнаружено тело одного из осужденных. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка для установления причин смерти, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на качелях на детской площадке нашли труп. На теле были признаки насильственной смерти
ИСТОЧНИК KP.RU