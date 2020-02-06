2020-02-06T07:11:20+03:00
Общество

В пермской «скорой» рассказали, куда обращаться, если у вас температура

Сотрудники разъяснили разницу между экстренной и неотложной помощь
Лилия Абибулаева
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Если «скорая» едет долго, значит, много вызововЕсли «скорая» едет долго, значит, много вызововФото: Василий Вахрин
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- Где ж вы ездите? Температура 38! - часто ругаются пермяки на врачей «скорой помощи».

В пресс-службе пермской подстанции рассказали, в чем разница между экстренной помощью и неотложной, почему «скорая» долго едет и куда звонить, если температура.

Принципиальная разница между экстренной и неотложной помощью в наличии угрозы для жизни пациента. Температура - признак работы иммунной системы с болезнью и не является основание для вызова экстренной помощи. В отличие от ДТП, инсульта, утопления, где счет идет на секунды.

- Вызов неотложный, а неотложные вызовы «скорая» обслуживает после того, как заканчиваются экстренные, - отмечают медики.

Врачи не сидят за углом дома и ждут, когда же пройдут 2 часа, чтобы зайти к пациенту. Если «скорая» едет долго, значит, много вызовов. За последние дни растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. Количество вызовов может достигнуть до 4 тысяч за сутки.

Кроме того, врачи «скорой» не лечат.

- «Скорая помощь» не оформляет больничных листов и других подобных документов, не выписывает рецептов, не назначает лечение, не выполняет назначений лечащего врача и не занимается транспортировкой пациентов на плановую госпитализацию и для обследования, - отметили в ведомстве.

Подробнее о работе врача «скорой» читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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