Вылеты из Перми в Санкт-Петербург станут ежедневными
В Перми увеличится количество рейсов в Северную столицу. Издание «Business Class» сообщает, что авиакомпания «Победа» решила расширить полетную программу.
С 4 марта в Питер можно будет улететь каждый день. Добавятся еще два рейса в неделю: по средам и субботам. Самолет вылетает из Перми в 22:40.
На данный момент есть пять рейсов «Пермь-Санкт-Петербург»: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, воскресенье. Улететь в Санкт-Петербург можно еще и на самолете авиакомпании «Россия».
Напомним, ранее мы писалио том, что компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас.
ИСТОЧНИК KP.RU