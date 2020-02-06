Вылеты из Перми в Санкт-Петербург станут ежедневными

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:55:16+03:00

Сейчас самолет "Победы" летает 5 раз в неделю Фото: Василий Вахрин

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В Перми увеличится количество рейсов в Северную столицу. Издание «Business Class» сообщает, что авиакомпания «Победа» решила расширить полетную программу.

С 4 марта в Питер можно будет улететь каждый день. Добавятся еще два рейса в неделю: по средам и субботам. Самолет вылетает из Перми в 22:40.

На данный момент есть пять рейсов «Пермь-Санкт-Петербург»: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, воскресенье. Улететь в Санкт-Петербург можно еще и на самолете авиакомпании «Россия».

Напомним, ранее мы писалио том, что компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас.

ИСТОЧНИК KP.RU