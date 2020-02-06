Власти Перми расторгли контракт на реконструкцию улицы Революции

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:28:00+03:00

Подрядчик должен будет завершить все работы и запустить до конца 2020 года движение трамваев Фото: Василий Вахрин

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Администрация Перми расторгла контракт на реконструкцию улицы Революции с «ДорТехИнжиринг» издание «Business Class» сообщает о том, что власти опасаются, что компания не сможет выполнить условия контракта из-за финансовых трудностей.

В мэрии отмечают, что смена подрядчика не изменит сроков выполнения работ на участке улицы Революции от Сибирской до Куйбышева. Сейчас готовят документы на завершение реконструкции названного участка. Начальная цена контракта составит 206,6 миллионов рублей. Подрядчик должен будет завершить все работы и запустить до конца 2020 года движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU