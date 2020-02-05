В Прикамье осудили директора частного дома для престарелых

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:43:44+03:00

Содержание в нем представляло угрозу для здоровья обитателей

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На скамье подсудимых оказалась директор частного пансионата для престарелых и малоподвижных граждан, который действовал в Пермском районе. В него селили стариков из Перми и окрестностей краевого центра.

Учреждение проверили и пришли к выводу, что содержание в нем представляло угрозу безопасности и здоровью обитателей. Приют закрыли. Против директора следователи Пермского района возбудили уголовное дело за то, что она оказывала небезопасные услуги, от которых страдало здоровье пациентов.

- Работа заведения была прекращена, - сообщили в краевой прокуратуре. – Суд признал директора виновной и приговорил к 350 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU