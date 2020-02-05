«Грипп подбирается к Перми». На карантин закрыли школы в Краснокамске и еще 7 районах края

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:25:04+03:00

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В Роспотребнадзоре Прикамья сообщили сводку по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников до 14 лет. За неделю она превысила в целом по краю порог в 44 процента. И в восьми районах и городских округах пришлось закрыть на карантин учебные заведения.

- С 5 февраля по Предписанию главных санитарных врачей по административным территориям приостанавливается деятельность в образовательных организациях Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского и Сивинского районов, - объявили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Однако в краевом центре показатели заболеваемости среди школьников оказались ниже. И санврачи не нашли оснований для приостановления учебного процесса во всех пермских образовательных организациях: карантин введут только в тех классах, где заболеют более 20 процентов учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU