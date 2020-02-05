2020-02-05T15:58:49+03:00
Общество

Суд привлек руководителей УК «Моторостроитель» в Перми к субсидиарной ответственности

Истцу удалось доказать в суде задолженность в размере 175 млн рублей
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
Изменить размер текста:

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» доказал в Арбитражном суде Пермского края обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджмента ООО «УК Моторостроитель». Экс-руководители УК Алексей Черенев, Сергей Комиссаров и Анна Хаджиева будут обязаны компенсировать задолженность перед поставщиками коммунального ресурса – Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания», которые будут определены по завершению процедуры банкротства. Эти средства могут быть взысканы как с самих бывших директоров управляющей компании, так и с их родственников.

Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК-должников за тепло стали возможны после внесения изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности за тепловые долги руководителей коммунальных компаний-неплательщиков, в том числе, руководителей ТСЖ. Ранее к субсидиарной ответственности уже были привлечены другие экс-руководители УК: Александр Морозов, Владимир Кулешов и Георгий Москотин. Истцу удалось доказать в суде задолженность этих лиц в размере 175 млн рублей. В настоящее время готовятся аналогичные иски.

«Банкротства управляющих компаний становились для их недобросовестных руководителей легальной возможностью уйти от ответственности за совершенные противоправные действия. Норма о субсидиарной ответственности повышает возможность восстановить справедливость – имущества лишатся не только преступники, но и их ближайшие родственники и номинальные учредители коммунальных компаний-неплательщиков», – подчеркивает Сергей Кругляков, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд привлек руководителей УК «Моторостроитель» в Перми к субсидиарной ответственности
В Перми выступит один из самых заметных и модных театров Москвы
Пермяки стали чаще платить за проезд транспортной картой
Пермское УФАС проверит цены на медицинские маски
Пермяки могут отметить День всех Влюбленных, став донором крови
Жительница Прикамья отсудила 40 тысяч у хозяйки собаки, которая укусила ее дочь
В отношении пермяка возбудили 31 уголовное дело за сбыт наркотиков
В Перми разыскивают мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу
В Прикамье осудят мошенника, который обманул 72-летнюю пенсионерку
В Прикамье парень из ревности убил друга бывшей девушки
Из-за эпидемии коронавируса пермский ресторан китайской кухни ввел меры предосторожности
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли труп
Ученые расскажут о секретах пермской археологической школы
В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 35-летний мужчина
В Прикамье мужчина надругался над несовершеннолетней падчерицей в дачном доме
Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье превышен на 44,3%