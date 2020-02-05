Суд привлек руководителей УК «Моторостроитель» в Перми к субсидиарной ответственности

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:58:49+03:00

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» доказал в Арбитражном суде Пермского края обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджмента ООО «УК Моторостроитель». Экс-руководители УК Алексей Черенев, Сергей Комиссаров и Анна Хаджиева будут обязаны компенсировать задолженность перед поставщиками коммунального ресурса – Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания», которые будут определены по завершению процедуры банкротства. Эти средства могут быть взысканы как с самих бывших директоров управляющей компании, так и с их родственников.

Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК-должников за тепло стали возможны после внесения изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности за тепловые долги руководителей коммунальных компаний-неплательщиков, в том числе, руководителей ТСЖ. Ранее к субсидиарной ответственности уже были привлечены другие экс-руководители УК: Александр Морозов, Владимир Кулешов и Георгий Москотин. Истцу удалось доказать в суде задолженность этих лиц в размере 175 млн рублей. В настоящее время готовятся аналогичные иски.

«Банкротства управляющих компаний становились для их недобросовестных руководителей легальной возможностью уйти от ответственности за совершенные противоправные действия. Норма о субсидиарной ответственности повышает возможность восстановить справедливость – имущества лишатся не только преступники, но и их ближайшие родственники и номинальные учредители коммунальных компаний-неплательщиков», – подчеркивает Сергей Кругляков, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».